Visite libre du château de Maisons, Château de Maisons, Maisons-Laffitte

Informations pratiques

Visite libre du château de Maisons 19 et 20 septembre Château de Maisons Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Maisons vous ouvre gratuitement ses portes. Venez profiter d’une visite libre pour découvrir ce chef-d’œuvre de l’architecture classique, son histoire fascinante et la richesse de son patrimoine.

Château de Maisons 2 avenue Carnot, 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France 0139620149 Vers 1630, le président au parlement de Paris, René de Longueil, charge François Mansart de la construction d’un château à Maisons-sur-Seine. Le château est inauguré en 1651, en présence de Louis XIV et de la régente Anne d’Autriche. En 1777, le comte d’Artois acquiert le domaine. En 1804, le maréchal Lannes, duc de Montebello achète le château et le parc et le fait réaménager. En 1818, le banquier Jacques Lafitte rachète le domaine, fait lotir le grand parc et démolit les écuries. Après plusieurs propriétaires successifs pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l’Etat achète le château en 1905. RER A Maisons-Laffitte / Bus 262 Château / A86 / N192 / N308

Visite libre

©Philippe Berthé / CMN