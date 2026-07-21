Journées Européennes du Patrimoine au château de Maisons Château de Maisons Maisons-Laffitte

Informations pratiques

Maisons-Laffitte

Journées Européennes du Patrimoine au château de Maisons

Château de Maisons 2 avenue Carnot Maisons-Laffitte Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Maisons ouvre ses portes avec des visites libres et guidées du château et des Caves du Nord. Le dimanche, découvrez une exposition de voitures anciennes et des animations auto. Gratuit.

.

Château de Maisons 2 avenue Carnot Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France +33 1 39 62 01 49 accueil@tourisme-maisonslaffitte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Heritage Days at Château de Maisons

On the occasion of the European Heritage Days, Maisons Castle opens its doors with self-guided and guided tours of the château and the Caves du Nord. On Sunday, discover an exhibition of vintage cars and motoring-themed activities. Free admission.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au château de Maisons Maisons-Laffitte a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de Maisons-Laffitte