« Hors cadre », par Nathalie Bondoux, Château de Maisons, Maisons-Laffitte
dimanche 30 août 2026 · Château de Maisons · Maisons-Laffitte
Informations pratiques
« Hors cadre », par Nathalie Bondoux Dimanche 30 août, 16h00 Château de Maisons Yvelines
Dès 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00
Dans son spectacle Hors Cadre, Nathalie Bondoux de la cie Cont’animés prête sa voix à des contes traditionnels d’ici et d’ailleurs, revisités dans la joie et bonne humeur. Accompagnée de ses marionnettes, elle vous fera découvrir son univers ludique et familial !
Château de Maisons 2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr »}]
La cieCont’animés au château de Maisons mime spectacle
© Stéfan MEYER