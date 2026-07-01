« Hors cadre », par Nathalie Bondoux, Château de Maisons, Maisons-Laffitte

Informations pratiques

« Hors cadre », par Nathalie Bondoux Dimanche 30 août, 16h00 Château de Maisons Yvelines

Dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T16:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:00:00+02:00

Dans son spectacle Hors Cadre, Nathalie Bondoux de la cie Cont’animés prête sa voix à des contes traditionnels d’ici et d’ailleurs, revisités dans la joie et bonne humeur. Accompagnée de ses marionnettes, elle vous fera découvrir son univers ludique et familial !

Château de Maisons 2 avenue Carnot 78600 Maisons-Laffitte Maisons-Laffitte 78600 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr »}]

La cieCont’animés au château de Maisons mime spectacle

© Stéfan MEYER