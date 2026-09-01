Exposition de voitures anciennes ZAC Terrasses de la Sarre Sarrebourg

dimanche 20 septembre 2026 · ZAC Terrasses de la Sarre · Sarrebourg

Informations pratiques

Sarrebourg

Exposition de voitures anciennes

ZAC Terrasses de la Sarre Parking Décathlon Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-10-18 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20 2026-10-18 2026-11-15

Exposition de voitures anciennes, sportives et de prestige, organisée par le Retro 57 Imling sur le parking de Décathlon, ZAC Terrasses de la Sarre à Sarrebourg. Entrée libre.Tout public

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ZAC Terrasses de la Sarre Parking Décathlon Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 87 14 02 36 jeanmustang57@gmail.com

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English :

Exhibition of vintage, sports and prestige cars, organized by Retro 57 Imling in the Décathlon parking lot, ZAC Terrasses de la Sarre, Sarrebourg. Free admission.

L’événement Exposition de voitures anciennes Sarrebourg a été mis à jour le 2026-01-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD