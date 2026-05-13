EXPOSITION DE VOITURES Merville
EXPOSITION DE VOITURES Merville dimanche 21 juin 2026.
Merville
EXPOSITION DE VOITURES
SOUS LA HALLE Merville Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Nous vous donnons rendez-vous sous la Halle de Merville, pour admirer une belle collection de véhicules anciens, de sport et de prestige.
Un moment pour les passionnés comme pour les curieux, entre élégance, histoire et mécanique d’exception ! 0 .
SOUS LA HALLE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the Halle de Merville, to admire a fine collection of vintage, sports and prestige vehicles.
L’événement EXPOSITION DE VOITURES Merville a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Merville (Haute-Garonne)
- CAFÉ LITTÉRAIRE Merville 19 mai 2026
- ATELIER DE DÉCOUVERTE DU TAI-CHI Merville 21 mai 2026
- GUINGUETTE Merville 21 mai 2026
- LOTERIE DE LA FÊTE DES MÈRES Merville 25 mai 2026
- GUINGUETTE Merville 28 mai 2026