Exposition de Willy Lespa, Hôtel de l’orangerie, Alençon
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de l'orangerie · Alençon
Informations pratiques
Exposition de Willy Lespa 18 – 20 septembre Hôtel de l’orangerie Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Artiste invité Monsieur Willy Lespa, avec une sélection de photographies de Willy Lespa et son STUDIO LESPA.
Artiste invité Monsieur Willy Lespa, avec une sélection de photographies de Willy Lespa et son STUDIO LESPA.
Hôtel de l’orangerie 23 rue du bercail, 61000 Alençon Alençon 61000 basilique Orne Normandie 06 23 40 09 68 Hôtel particulier en centre-ville inscrit MH d’époque XVIIᵉ siècle.
Exposition mobilier objets d’art XVIIIᵉ siècle.
Artiste invité Monsieur Willy Lespa, avec une sélection de photographies de Willy Lespa et son STUDIO LESPA.
©studiolespa
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