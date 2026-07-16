Exposition de Xan PADRON, TIME LAPSE : Partition Urbaine – Delamour Contemporary Art, Delamour Contemporary Art, Paris

Informations pratiques

Exposition de Xan PADRON, TIME LAPSE : Partition Urbaine – Delamour Contemporary Art 1 octobre – 7 novembre Delamour Contemporary Art Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T13:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-11-07T13:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Depuis vingt-cinq ans, Xan Padron (Galicie, 1969) observe et raconte la vie quotidienne des grandes villes du monde à travers sa série emblématique Time Lapse, qui réunit aujourd’hui plus d’une centaine de compositions.

Arrivé à New York en 2010, il travaille d’abord dans la photographie éditoriale avant de lancer, en 2011, le projet Time Lapse. Son ambition : dresser le portrait des villes à travers celles et ceux qui les traversent. Pour chaque image, l’artiste choisit avec soin un décor — souvent un mur coloré devenu toile de fond — puis photographie, en se rendant invisible, le flux des passants pendant une à deux heures. De cette accumulation d’instants naît une composition unique : une narration visuelle documentant ainsi l’activité quotidienne dans une séquence rythmée et ordonnée. À travers ces scènes minutieusement assemblées, Xan Padron dresse des portraits sociologiques urbains.

« Ces gestes quotidiens, combinés, créent un récit unique de la vie près d’un mur, quelque part dans le monde. Ce projet ne porte pas sur les photos que je prends, mais sur la vie qui émane d’un moment d’observation, d’un moment de pause. »

L’exposition retracera les temps forts de ces vingt-cinq années de création et présentera, en avant-première, une nouvelle œuvre de la série Time Lapse.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Delamour Contemporary Art 53 rue de Seine, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France +33 7 66 59 57 66 http://www.delamourgallery.com https://www.instagram.com/delamourgallery/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Printemps 2024, Delamour Contemporary Art s’installe au cœur du quartier artistique du 6ᵉ arrondissement de Paris, niché dans la même cour qui accueillit pendant des décennies la célèbre galerie Jeanne Bucher. Un lieu depuis toujours vibrant et quelque peu à l’abri des regards, tel un secret bien gardé prêt à s’ouvrir de nouveau aux amateurs d’art.

Issu d’un partenariat avec la galerie new-yorkaise Michele Mariaud, fondée en 2004, la galerie propose une sélection exigeante d’artistes contemporains, français et internationaux, émergents ou déjà solidement établis. Leur point commun : une démarche artistique affirmée et singulière, portée par une exigence esthétique génératrice d’émotion, et soutenue par un engagement sans réserve dans leur pratique, sensible dès le premier regard, quel que soit le médium — sculpture, peinture, dessin, photographie, etc.

En limitant volontairement le nombre d’artistes représentés et en travaillant main dans la main avec eux, sans autre ambition que de partager leur parcours et leurs réalisations, nous souhaitons devenir le lien entre leur expression artistique et les collectionneurs, qu’ils soient privés ou publics, novices ou avertis.

Enfin, notre projet est de créer une communauté favorisant les échanges, les connexions et les collaborations, de partager nos coups de cœur en invitant des talents extérieurs, et ainsi de soutenir l’ensemble de nos artistes au mieux : rendre l’art accessible, dans tous les sens du terme. Métro Saint-Germain (M4), Odéon (M4 et M10)

Depuis vingt-cinq ans, Xan Padron (Galicie, 1969) observe et raconte la vie quotidienne des grandes villes du monde à travers sa série emblématique Time Lapse, qui réunit aujourd’hui plus d’une de à…

“Time Lapse- Hell’s Kitchen, NYC”, artist : Xan PADRON