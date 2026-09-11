Exposition : (Dé)colonisations, Mémorial de Caen, Caen

Informations pratiques

Exposition : (Dé)colonisations 19 et 20 septembre Mémorial de Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Pour la première fois, le Mémorial de Caen présente une exposition dédiée à l’Afrique subsaharienne, à son histoire et à ses artistes. À travers une soixantaine d’œuvres remarquables, tant par leurs esthétiques que par leurs messages, le musée souhaite aborder l’histoire coloniale et postcoloniale, vue par les artistes africains. Ces peintures, photographies, sculptures, textiles et films explorent un travail de mémoire et de refondation historique mené dans le respect des différences géographiques, politiques, culturelles, religieuses et linguistiques.

Mémorial de Caen Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231060644 https://www.memorial-caen.fr Une immersion au cœur de l’histoire du XXe siècle. Un siècle marqué par la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux 60 millions de victimes civiles et militaires. Un siècle de profonds bouleversements géopolitiques marqué par une ambition européenne de préserver la paix.

Pour la première fois, le Mémorial de Caen présente une exposition dédiée à l’Afrique subsaharienne, à son histoire et à ses artistes. À travers une soixantaine d’œuvres remarquables, tant par leurs…

© Omar Victor Diop, Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris. © Adagp, Paris, 2025. Graphisme : Fabrice Petithuguenin