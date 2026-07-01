Exposition : découvrir autrement, Musée des Ivoires, Yvetot

Informations pratiques

Exposition : découvrir autrement 19 et 20 septembre Musée des Ivoires Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Musée des Ivoires, musée Municipal d’Yvetot, labellisé Musée de France, ouvrira à l’occasion des Journées du Patrimoine 2026.

La collection municipale reunissant ivoires, céramiques, terres cuites, numismatique et tableaux vous sera présentée avec quatre thématiques : Perspectives, Usages, Paysages et Visages.

Deux expositions temporaires, visibles jusqu’en janvier 2027, la première sur les coiffes normandes dont l’une d’elles est celle d’Yvetot.

La seconde exposition présentant plusieurs pastels de Charles Angrand à l’occasion du centenaire de son décès. L’ensemble de ces toiles, réalisées dans le Pays de Caux met en lumières la vie agricole au fil des saisons.

Des audio guides seront à votre disposition, gratuitement, pour effectuer la visite de l’Eglise Saint Pierre d’Yvetot.

Musée des Ivoires 8 Place du Maréchal Joffre, 76190 Yvetot, France Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 0235950840 https://www.yvetot.fr/le-musee-des-ivoires La deuxième plus importante collection d’ivoires de Seine-Maritime : plus de 200 pièces en ivoire de provenances géographiques et d’époques diverses allant du XVIe au XXe siècle. De grands personnages historiques (Henri II, Marie de Médicis, Napoléon 1er…), des statuettes reliquaires, des objets de la vie quotidienne (bijoux, boîtes, râpes à tabac…) y sont, entre autres, présentés. Série de personnages chinois et japonais ainsi qu’une collection représentant des pêcheurs polletais (du quartier du Pollet à Dieppe). Terres cuites, dont certaines sont signées du sculpteur Graillon, représentant des personnages pittoresques comme des pêcheurs ou des mendiants, mais aussi des scènes historiques (la Cène, Voltaire). La série de faïences présente de nombreux plats et assiettes provenant de Rouen, Lille, Nevers, Moulins ou en encore Saxe. Leur récente restauration permet désormais leur exposition permanente au public. RN15 Le Havre-Rouen A29 sortie n°8 et 9

Le Musée des Ivoires, musée Municipal d’Yvetot, labellisé Musée de France, ouvrira à l’occasion des Journées du Patrimoine 2026.

©AMY