Exposition : découvrir la ville par les archives, Hôtel de Ville, Yvetot

Informations pratiques

Exposition : découvrir la ville par les archives 18 – 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par le biais de photographies, de cartes postales, de plans de la ville , les archives d’Yvetot proposent de vous présenter la ville au fil des ans.

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 02 32 70 44 70 Mairie Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, journée continue le mercredi de 8h à 17h sauf du premier au 31 aout.

Par le biais de photographies, de cartes postales, de plans de la ville , les archives d’Yvetot proposent de vous présenter la ville au fil des ans.

©AMY