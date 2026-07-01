Exposition : découvrir la ville par les archives, Hôtel de Ville, Yvetot
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Yvetot
Informations pratiques
Exposition : découvrir la ville par les archives 18 – 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Par le biais de photographies, de cartes postales, de plans de la ville , les archives d’Yvetot proposent de vous présenter la ville au fil des ans.
Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 02 32 70 44 70 Mairie Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, journée continue le mercredi de 8h à 17h sauf du premier au 31 aout.
Par le biais de photographies, de cartes postales, de plans de la ville , les archives d’Yvetot proposent de vous présenter la ville au fil des ans.
©AMY
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