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Exposition : découvrir la ville par les archives, Hôtel de Ville, Yvetot

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Yvetot

Exposition : découvrir la ville par les archives, Hôtel de Ville, Yvetot

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville, 76190 Yvetot
Ville
76190 Yvetot
Département
Seine-Maritime

Exposition : découvrir la ville par les archives 18 – 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Par le biais de photographies, de cartes postales, de plans de la ville , les archives d’Yvetot proposent de vous présenter la ville au fil des ans.

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 02 32 70 44 70 Mairie Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, journée continue le mercredi de 8h à 17h sauf du premier au 31 aout.
Par le biais de photographies, de cartes postales, de plans de la ville , les archives d’Yvetot proposent de vous présenter la ville au fil des ans.

©AMY

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