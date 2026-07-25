Exposition d’Edouard Prulhière : Variable(s) pictural Ateliers MilleFeuilles Nantes
jeudi 24 septembre 2026 · Ateliers MilleFeuilles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Après avoir étudié en France à l’école des Beaux-arts de Paris et à Hunter College à New York où il vécut 16 ans, Édouard Prulhière développe depuis une trentaine d’années une peinture protéiforme. Son parcours peinture-sculpture-installation n’est pas cadré ni unidirectionnel. Il ne s’inscrit dans aucune tendance, même si sa maturation s’est faite dans le New York des Nineties. Inscrit dans une modernité où toute découverte est une conquête faite de renoncements, d’anathèmes, de choix et de doutes existentiels, Prulhière s’affranchit des codes avec la liberté de celui qui se moque des lendemains ; une jouissance contagieuse.Exposition visible du 25 septembre au 13 novembre 2026 du lundi au jeudi de 14h à 17h30 et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 15h30.Vernissage le jeudi 24 septembre à 18h30Ouverture le samedi 7 novembre 2026 de 14h à 18h.Visite commentée le samedi 7 novembre 2026 à 14h30 – sur inscription auprès de Millefeuilles (millefeuillesproduction@gmail.com)???? Plus d’infos
Ateliers MilleFeuilles Île de Nantes Nantes 44200
Variable(s) pictural : vernissage jeudi 24 septembre à 18h30
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