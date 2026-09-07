Exposition des Archives Municipales, Mairie de Gravelines, Gravelines
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gravelines · Gravelines
Informations pratiques
Exposition des Archives Municipales 19 et 20 septembre Mairie de Gravelines Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
1950-2000 : 50 ans d’écoles publiques gravelinoises
Expositions de documents d’archives et de photos sur les écoles.
Dictée à la plume dimanche 20 septembre à 11h00, salle Vergriete, à partir de 9 ans.
Mairie de Gravelines place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France http://www.ville-gravelines.fr
1950-2000 : 50 ans d’écoles publiques gravelinoises
©Archives Municipales de Gravelines
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