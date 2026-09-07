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Exposition des Archives Municipales, Mairie de Gravelines, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Gravelines · Gravelines

Exposition des Archives Municipales, Mairie de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Gravelines
Adresse
place Albert Denvers
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Exposition des Archives Municipales 19 et 20 septembre Mairie de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

1950-2000 : 50 ans d’écoles publiques gravelinoises
Expositions de documents d’archives et de photos sur les écoles.
Dictée à la plume dimanche 20 septembre à 11h00, salle Vergriete, à partir de 9 ans.

Mairie de Gravelines place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France http://www.ville-gravelines.fr
1950-2000 : 50 ans d’écoles publiques gravelinoises

©Archives Municipales de Gravelines

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