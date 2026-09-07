Exposition des Archives Municipales, Mairie de Gravelines, Gravelines

Informations pratiques

Exposition des Archives Municipales 19 et 20 septembre Mairie de Gravelines Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

1950-2000 : 50 ans d’écoles publiques gravelinoises

Expositions de documents d’archives et de photos sur les écoles.

Dictée à la plume dimanche 20 septembre à 11h00, salle Vergriete, à partir de 9 ans.

Mairie de Gravelines place Albert Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France http://www.ville-gravelines.fr

1950-2000 : 50 ans d’écoles publiques gravelinoises

©Archives Municipales de Gravelines