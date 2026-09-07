UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gravelines

Visite guidée du Beffroi, Beffroi, Gravelines

samedi 19 septembre 2026 · Beffroi · Gravelines

Visite guidée du Beffroi, Beffroi, Gravelines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Beffroi
Adresse
place Denvers
Ville
59820 Gravelines
Département
Nord
Tarif
Interdit au moins de 7 ans. Par créneau de 30 minutes - dernière montée à 12h le matin et 17h30 l'après-midi.

Visite guidée du Beffroi 19 et 20 septembre Beffroi Nord

Interdit au moins de 7 ans. Par créneau de 30 minutes – dernière montée à 12h le matin et 17h30 l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De palier en palier, vous découvrez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins, unique horloge pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité fortifiée et ses alentours.
Accès possible pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Les visiteurs doivent avoir une condition physique suffisante.

Beffroi place Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]
De palier en palier, vous découvrez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins, unique horloge pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité…

©Ville de Gravelines

À voir aussi à Gravelines (Nord)