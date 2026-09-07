Visite guidée du Beffroi, Beffroi, Gravelines

Informations pratiques

Visite guidée du Beffroi 19 et 20 septembre Beffroi Nord

Interdit au moins de 7 ans. Par créneau de 30 minutes – dernière montée à 12h le matin et 17h30 l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De palier en palier, vous découvrez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins, unique horloge pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité fortifiée et ses alentours.

Accès possible pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. Les visiteurs doivent avoir une condition physique suffisante.

Beffroi place Denvers Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]

De palier en palier, vous découvrez les nombreuses fonctions de ce bâtiment : tour de guet, amer pour les marins, unique horloge pour les habitants. La visite se termine par une vue à 360° de la cité…

©Ville de Gravelines