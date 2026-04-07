Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel Salle d’Aquitaine Monflanquin

Monflanquin

Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel.

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel. .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

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English : Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel

The G.E.M. association and its Arts plastiques section present exhibitions throughout the season.

During this week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings of artists Isabelle Croquet and Patricia Cauvel.

L’événement Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides