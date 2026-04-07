Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel Salle d’Aquitaine Monflanquin
Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel Salle d’Aquitaine Monflanquin samedi 1 août 2026.
Monflanquin
Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel
Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.
Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel.
L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.
Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel. .
Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr
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English : Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel
The G.E.M. association and its Arts plastiques section present exhibitions throughout the season.
During this week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings of artists Isabelle Croquet and Patricia Cauvel.
L’événement Exposition des artistes Isabelle Croquet et Patricia Cauvel Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides
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