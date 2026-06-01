Exposition des ateliers du CCAV Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais
Exposition des ateliers du CCAV Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais lundi 15 juin 2026.
Saint-Cosme-en-Vairais
Exposition des ateliers du CCAV
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-15
Le Centre Culturel du Vairais propose une exposition des élèves des différents ateliers artistiques.
Peinture, poterie, reliure, linogravure… autant de savoir-faire qui seront présentés par les élèves du CCAV…
Mais le CCAV, c’est aussi des cours d’anglais, de scrapbooking…
Visite libre et gratuite pour tous en semaine de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 15h à 18h.
Plus d’infos au 02 43 97 02 05 .
Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@orange.fr
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English :
The Centre Culturel du Vairais proposes an exhibition of the students of the different artistic workshops.
L’événement Exposition des ateliers du CCAV Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Maine Saosnois
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