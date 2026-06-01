Exposition des ateliers du CCAV Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais

Saint-Cosme-en-Vairais

Exposition des ateliers du CCAV

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-15

Le Centre Culturel du Vairais propose une exposition des élèves des différents ateliers artistiques.

Peinture, poterie, reliure, linogravure… autant de savoir-faire qui seront présentés par les élèves du CCAV…

Mais le CCAV, c’est aussi des cours d’anglais, de scrapbooking…

Visite libre et gratuite pour tous en semaine de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 15h à 18h.

Plus d’infos au 02 43 97 02 05 .

Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@orange.fr

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English :

The Centre Culturel du Vairais proposes an exhibition of the students of the different artistic workshops.

L’événement Exposition des ateliers du CCAV Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Maine Saosnois