EXPOSITION DES DNMADE AU MUB MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE Revel vendredi 26 juin 2026.

Revel

EXPOSITION DES DNMADE AU MUB

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-26

Venez découvrir le travail des étudiants en DNMADE !

Exposition des étudiant.es du lycée de l’Ameublement et des Arts du bois de Revel

Une nouvelle année pour venir découvrir les travaux de fin d’étude des Diplômes Nationaux des Métiers d’art et du Design (DNMADE) ! Pour la promotion 2026, vous pourrez observer et admirer les pièces de 23 étudiantes et étudiants.

Comme à son habitude, l’ensemble des créations des 4 sections Ébénisterie, Marqueterie, Tapisserie d’ameublement et Restauration de meuble ancien, seront présentées dans les murs du musée. Cette exposition permet d’appréhender les envies d’une nouvelle génération d’artisans et artisanes en devenir. .

MUSEE DU BOIS ET DE LA MARQUETERIE 13 Rue Jean Moulin Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come see the work of the DNMADE students!

L’événement EXPOSITION DES DNMADE AU MUB Revel a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE