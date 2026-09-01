Exposition Des étoiles dans les yeux Bibliothèque de Créon Créon
vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque de Créon · Créon
Informations pratiques
Créon
Exposition Des étoiles dans les yeux
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-25
Réalisée par l’Université de Bordeaux, cette exposition à la découverte de la carte du ciel propose une immersion dans l’astronomie à travers des objets scientifiques exceptionnels, hors du cadre universitaire ! L’exposition met également en lumière l’histoire de l’astrophysique bordelaise, avec une mention particulière à Marguerite Chopinet, la première astrophysicienne de Bordeaux. .
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr
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English : Exposition Des étoiles dans les yeux
L’événement Exposition Des étoiles dans les yeux Créon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
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