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Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Bibliothèque de Créon Créon

vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque de Créon · Créon

Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Bibliothèque de Créon Créon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bibliothèque de Créon
Adresse
1 rue Montesquieu
Ville
33670 Créon
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Créon

Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 21:00:00

Date(s) :
2026-10-16

C’est quoi, une astronome ? Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux l’astronomie moderne cherche à comprendre l’origine, l’évolution et la composition des objets célestes. Mais à quoi ressemble le travail d’un astronome de nos jours ? Comment est-il possible d’étudier les propriétés des astres situés à des millions d’années-lumière de la Terre ? Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition Des étoiles dans les yeux .   .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44  bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

L’événement Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Créon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT de l’Entre-deux-Mers

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