Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Bibliothèque de Créon Créon

Informations pratiques

Créon

Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16 21:00:00

Date(s) :

2026-10-16

C’est quoi, une astronome ? Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux l’astronomie moderne cherche à comprendre l’origine, l’évolution et la composition des objets célestes. Mais à quoi ressemble le travail d’un astronome de nos jours ? Comment est-il possible d’étudier les propriétés des astres situés à des millions d’années-lumière de la Terre ? Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition Des étoiles dans les yeux . .

Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr

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English : Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux

L’événement Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Créon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT de l’Entre-deux-Mers