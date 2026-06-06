Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Bibliothèque de Créon Créon
vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque de Créon · Créon
Informations pratiques
Créon
Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16 21:00:00
Date(s) :
2026-10-16
C’est quoi, une astronome ? Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au Laboratoire d’astrophysique de Bordeaux l’astronomie moderne cherche à comprendre l’origine, l’évolution et la composition des objets célestes. Mais à quoi ressemble le travail d’un astronome de nos jours ? Comment est-il possible d’étudier les propriétés des astres situés à des millions d’années-lumière de la Terre ? Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’exposition Des étoiles dans les yeux . .
Bibliothèque de Créon 1 rue Montesquieu Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 44 bibliotheque@mairie-creon.fr
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English : Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux
L’événement Rencontre avec Nathalie Brouillet, astronome au laboratoire d’astrophysique de Bordeaux Créon a été mis à jour le 2026-06-06 par OT de l’Entre-deux-Mers
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