Informations pratiques

Saumur

Exposition Des mots pour les femmes

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Sophie Puls présente la série de dessins Matrimoine, née d’une commande du service Ville d’art et d’histoire dans le cadre du colloque Matrimoine et territoires qui s’est tenu le 2 octobre 2025.

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Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31

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English :

Sophie Puls presents the “Matrimoine” series of drawings, created as part of a commission from the City of Art and History department for the “Matrimoine and Territories” symposium held on October 2, 2025.

L’événement Exposition Des mots pour les femmes Saumur a été mis à jour le 2026-07-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME