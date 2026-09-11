Exposition des oeuvres de Fabienne Ricoeur Ribas, Abbaye Saint-Martin-du-Canigou, Casteil

Informations pratiques

Exposition des oeuvres de Fabienne Ricoeur Ribas 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Diplômée des Beaux-Arts de Perpignan, Fabienne Ricoeur Ribas débute sa carrière comme céramiste avant de se consacrer pendant plusieurs années à l’élevage en montagne. Dans les années 1990, elle renoue avec sa passion artistique et explore de multiples disciplines : mosaïque, peinture sur soie, modelage et, surtout, aquarelle.

Toujours animée par le désir de progresser, elle enrichit sa pratique au fil de stages auprès d’artistes reconnus tels que Nathalie Serre, Levantou, Fabio Cembranelli, Claudie Capdeville, Marc Folly, Jean-François Arnaud, Jean-Luc Decrom et Cesc Farré.

Aujourd’hui, elle transmet avec enthousiasme son savoir-faire en animant chaque mercredi un atelier d’aquarelle au sein de l’association LADAP (Les Amis des Arts Plastiques), à Prades.

Curieuse, Fabienne Ricoeur Ribas aime explorer des sujets variés et alterner les techniques au gré de l’inspiration du moment, laissant chaque œuvre refléter sa sensibilité et son regard sur le monde.

Abbaye Saint-Martin-du-Canigou Chemin de l’abbaye, 66820 Casteil Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 05 50 03 http://stmartinducanigou.org Nichée au cœur du massif du Canigou, l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin offre discrètement une vue imprenable sur la vallée depuis le XIe siècle. Ce lieu enchanteur dévoile son site unique aux promeneurs émerveillés. Le clocher orné d’arcatures, les chapiteaux en marbre, l’abbatiale et la crypte voûtée font de cette abbaye un véritable joyau de l’art roman régional. Au XXe siècle, elle a été restaurée avec passion et depuis 1988, elle est confiée à la communauté catholique des béatitudes par le diocèse. Depuis Perpignan, prendre la N16 jusqu’à Villefranche de Conflent, puis la direction Vernet-les-Bains Casteil. L’abbaye se gagne seulement à pied depuis Casteil, après 25 à 50 min de marche dans son écrin de verdure, laissant découvrir son site unique au promeneur ravi. Un service de taxis 4×4 est cependant possible : Taxis Villacèque

louis.villaceque@orange.fr, tel. +33(0)4 68 05 51 14, tel. +33(0)6 03 49 10 31

Diplômée des Beaux-Arts de Perpignan, Fabienne Ricoeur Ribas débute sa carrière comme céramiste avant de se consacrer pendant plusieurs années à l’élevage en montagne. Dans les années 1990, elle avec…

© Fabienne Ricoeur Ribas