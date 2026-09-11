NATURE ET PATRIMOINE 2026 TROBADA ÉTOILÉE DU COL DE JOU Casteil
vendredi 11 septembre 2026 · Casteil
Informations pratiques
Casteil
NATURE ET PATRIMOINE 2026 TROBADA ÉTOILÉE DU COL DE JOU
Casteil Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 01:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Tout au long de l’année, le Syndicat Mixte Canigo Grand Site propose un programme d’animations varié, pensé pour tous les publics sorties nature, découvertes du patrimoine, rencontres et moments de partage.
Le 11 septembre Rendez-vous au Col de Jou au dessus de Casteil pour une repas partagé suivi d’une soirée astronomie animée par des passionnés. Prévoir repas, vêtement chaud et lampe torche
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Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55
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English :
Throughout the year, the Syndicat Mixte Canigo Grand Site offers a varied program of events for all ages: nature outings, heritage discoveries, encounters and moments of sharing.
September 11: Rendezvous at Col de Jou above Casteil for a shared meal followed by an astronomy evening hosted by astronomy enthusiasts. Bring a meal, warm clothing and a flashlight
L’événement NATURE ET PATRIMOINE 2026 TROBADA ÉTOILÉE DU COL DE JOU Casteil a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO
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