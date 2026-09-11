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VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-MARTIN DU CANIGOU POUR LES SCOLAIRES Casteil

vendredi 18 septembre 2026 · Casteil

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-MARTIN DU CANIGOU POUR LES SCOLAIRES Casteil

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
66820 Casteil
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Casteil

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-MARTIN DU CANIGOU POUR LES SCOLAIRES

Casteil Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Visite gratuite commentée pour les scolaires, à réserver au préalable. Visite ludique pour les 7-12 ans et visite commentée pour les collégiens et lycéens.
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Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie   groupes@stmartinducanigou.org

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English :

Free guided tour for school groups; advance reservations required. A fun-filled tour for children ages 7–12 and a guided tour for middle and high school students.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-MARTIN DU CANIGOU POUR LES SCOLAIRES Casteil a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO

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