Informations pratiques

Casteil

VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-MARTIN DU CANIGOU POUR LES SCOLAIRES

Casteil Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Visite gratuite commentée pour les scolaires, à réserver au préalable. Visite ludique pour les 7-12 ans et visite commentée pour les collégiens et lycéens.

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Casteil 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie groupes@stmartinducanigou.org

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English :

Free guided tour for school groups; advance reservations required. A fun-filled tour for children ages 7–12 and a guided tour for middle and high school students.

L’événement VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-MARTIN DU CANIGOU POUR LES SCOLAIRES Casteil a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO