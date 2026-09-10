Exposition des œuvres de Karine Baptiste, photographe et San Kang, peintre, Moulin de la Bellassière, Crécy-Couvé

Informations pratiques

Exposition des œuvres de Karine Baptiste, photographe et San Kang, peintre 19 et 20 septembre Moulin de la Bellassière Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A cette occasion deux artistes sont invitées pour nous donner à voir et ressentir la Corée :

Karine Baptiste est une artiste visuelle basée à Paris dont la pratique pluridisciplinaire -photographie, texte, vidéo et installation – explore les notions de mémoire et d’appartenance à travers la façon dont les paysages, le langage et les filiations façonnent l’identité. Après vingt ans passés en entreprise en France et aux États-Unis, elle reprend des études d’art en 2012 à l’International Center of Photography de New York, puis obtient un MFA Image & Text à Ithaca en 2022. Son projet actuel, Le Puzzle Coréen, soutenu par une bourse ADAGP, a fait l’objet d’une résidence et d’une exposition individuelle à Busan en 2025.

Le travail de San Kang est une exploration de la condition humaine au travers de ses propres expériences et de celles des autres.

Elle utilise l’encre de Chine et la peinture à l’huile, deux matières incompatibles, comme métaphore des conflits qui traversent notre existence. Leur résistance mutuelle révèle les tensions entre soi et les autres, entre l’individu et la société, entre des réalités qui semblent impossibles à concilier en apparence.

Moulin de la Bellassière 2 Chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.bellassiere.com Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d’hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d’une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l’ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens »Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par l’écrivain et Secrétaire Général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.

La Corée est l’invité d’honneur des Journées du Patrimoine à Crécy-Couvé.

©karinesan