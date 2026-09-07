Le Crécy-Couvé de Madame de Pompadour vous ouvre ses portes, Mairie de Crécy-Couvé, Crécy-Couvé

Informations pratiques

Le Crécy-Couvé de Madame de Pompadour vous ouvre ses portes 19 et 20 septembre Mairie de Crécy-Couvé Eure-et-Loir

Un seul site se visite moyennant une participation de 5 € et aucune réservation n’est nécessaire, sauf pour participer au pique-nique tiré du panier avec les propriétaires le dimanche midi dans la cour de la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

– celles de l’ancien Baillage de Justice (mairie actuelle) avec plusieurs expositions, dont celle de l’église St Éloi qui sera toujours en travaux,

– du Relais de Poste avec exposition d’une collection d’anciennes cartes postales et d’anciens outils,

– de la grange à dîme du Presbytère,

– de l’hôpital Saint Jean avec exposition d’anciennes gravures également,

– du Moulin de la Bellassière avec visite guidée,

– De la Propriété dite « La Machine » pour la première fois avec une exposition sur « La Glacière » qui ne pourra être visitée cette année, et une exposition de Street Art qui a été révélée en juillet 2026 à l’occasion du Seiztival, les 10 ans de notre café associatif (ancienne Maison du Menuisier).

Cette année également, 2 conférences sur « Crécy au fil de la Blaise » seront données à l’étage de la mairie, et deux visites guidées seront proposées pendant le WE, l’une des deux étant un tour plus complet et plus sportif de l’ensemble de l’ancien patrimoine de la Marquise de Pompadour.

Enfin, un pique-nique tiré du panier sera organisé le dimanche midi pour pouvoir échanger avec les propriétaires de ces éléments du patrimoine membres de l’association Crécy d’Hier et Aujourd’hui, organisatrice de tout le WE, qui vous offrira les boissons. Vous pourrez vous inscrire pour ce pique-nique en arrivant à l’accueil de nos JEP le samedi dès 14 h. (voir tableau tous horaires ci-joint).

À noter enfin que notre café associatif « Le 16 » sera ouvert tout le WE pour les personnes qui souhaiteraient profiter du concert du samedi soir avec Steeve Tallis, musicien de blues et griot australien, ou de l’animation théâtrale du dimanche après-midi.

Porgramme complet : https://openagenda.com/home/inbox/download-attachment?filename=conv.091d450867304e5784a918412101bb3f.msg.256161-0.pdf&id=22288

Mairie de Crécy-Couvé 1 rue du Relais, 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 15 69 44 40 [{« link »: « https://openagenda.com/home/inbox/download-attachment?filename=conv.091d450867304e5784a918412101bb3f.msg.256161-0.pdf&id=22288 »}] Crécy-Couvé, comme chaque année, ouvre nombre de ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, notamment :

– celles de l’ancien Baillage de Justice (mairie actuelle) avec plusieurs expositions, dont celle de l’église St Éloi qui sera toujours en travaux,

– du Relais de Poste avec exposition d’une collection d’anciennes cartes postales et d’anciens outils,

– de la grange à dîme du Presbytère,

– de l’hôpital Saint Jean avec exposition d’anciennes gravures également,

– du Moulin de la Bellassière avec visite guidée,

– De la Propriété dite « La Machine » pour la première fois avec une exposition sur « La Glacière » qui ne pourra être visitée cette année, et une exposition de Street Art qui a été révélée en juillet 2026 à l’occasion du Seiztival, les 10 ans de notre café associatif (ancienne Maison du Menuisier).

Cette année également 2 conférences sur « Crécy au fil de la Blaise » seront données à l’étage de la mairie, et deux visites guidées seront proposées pendant le WE, l’une des deux étant un tour plus complet et plus sportif de l’ensemble de l’ancien patrimoine de la Marquise de Pompadour.

Enfin un pique nique tiré du panier sera organisé le dimanche midi pour pouvoir échanger avec les propriétaires de ces éléments du patrimoine membres de l’association Crécy d’Hier et Aujourd’hui, organisatrice de tout le WE, qui vous offrira les boissons. Vous pourrez vous inscrire pour ce pique nique en arrivant à l’accueil de nos JEP le samedi dès 14 h. (voir tableau tous horaires ci-joint).

A noter enfin que notre café associatif « Le 16 » sera ouvert tout le WE pour les personnes qui souhaiteraient profiter du concert du samedi soir avec Steeve Tallis, musicien de blues et griot australien, ou de l’animation théâtrale du dimanche après-midi.

Crécy-Couvé, comme chaque année, ouvre nombre de ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, notamment :

©Jean-Jacques Cauchois et Caroline Duvelle