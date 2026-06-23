Exposition des oeuvres d’ESTEBAN Salle Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer

Saintes-Maries-de-la-Mer

Exposition des oeuvres d’ESTEBAN

Du 01/07 au 15/07/2026 tous les jours.

Au relais culturel, salle Van Gogh.

Du 01/08 au 15/08/2026 tous les jours.

Ancien Hôtel de ville (Musée Baroncelli).

Du 01/10 au 15/10/2026 tous les jours.

Ancien Hôtel de ville (Musée Baroncelli). Salle Van Gogh Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-08-01 2026-10-01

EXPOSITION Esteban Martorell



Cent ans, déjà



www.estebanmartorell.fr

Le 7 juillet 1926, fut inaugurée la Croix de Camargue par le Comité des amis du marquis de Baroncelli. Cet emblème, devenu hautement symbolique de la Natioun Gardiano et de toute une région, dépasse aujourd’hui les frontières des Saintes- Maries-de-la-Mer, de la Camargue et de la France.



Cette croix est née à l’initiative du Marquis Folco de Baroncelli, fondateur de la Natioun Gardiano, de son ami Hermann Paul (dessinateur, illustrateur) et de Joseph Barbanson, forgeron des Saintes-Maries-de-la-Mer.



Cette croix camarguaise, évoque la Foi (le trident, la trinité), l’Espérance (la barque), l’Amour et la Charité (le cœur).

Par les valeurs humanistes qui découle de cette symbolique, je me suis laissé porter à peindre, en octobre dernier, sous le ciel des Saintes, la toile qui allait servir de support pour le centenaire et l’affiche du mois de juillet , nous précise Esteban Martorell

Il poursuit D’ores et déjà, il s’agissait de s’inscrire dans son temps, d’ancrer la peinture dans l’histoire des Saintes-Maries-de-la-Mer en y associant le centenaire de la Croix de Camargue, mais également la Confrérie des Saintes Maries (qui a vu le jour en 1315), et de Don Emmanuel Lemmière, prêtre et recteur actuel du sanctuaire de Notre Dame de la Mer.



Je serai présent à la Salle Van Gogh du Relais Culturel, du 1er au 15 juillet prochain.



De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à point d’heure…



J’aime particulièrement la sérénité de cette salle. Je m’y sens bien. Certes le lieu est excentré du centre du village, mais il y a de l’espace, du volume. A la salle Van Gogh, ce n’est pas comme au Musée Baroncelli où la rue est passante, où il suffit de passer la porte à deux vantaux… non, à la salle Van Gogh on doit se déplacer, y venir exprès.

Et j’aime pouvoir vous y rencontrer, nous dit Esteban. Ce sont des lieux où l’on s’y sent bien et où se recrée l’atmosphère de l’atelier.

Certains d’entre vous le savent, peindre et partager ma peinture est ma raison d’être ! Je suis comme ce poisson rouge dans son bocal, sortez-le de l’eau… et je me noie !



A l’occasion de cette exposition Esteban Martorell espère partager un moment avec vous et vous faire découvrir son travail.

www.estebanmartorell.fr .

Salle Van Gogh Relais Culturel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 87 60 relaisculturel@saintesmaries.com

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English :

EXHIBITION: Esteban Martorell

A Hundred Years Already

www.estebanmartorell.fr

L’événement Exposition des oeuvres d’ESTEBAN Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer