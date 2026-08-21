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AGENDA · Les Hauts-de-Caux

Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée Les Hauts-de-Caux

samedi 12 septembre 2026 · Les Hauts-de-Caux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Rue de l'Église
Ville
76190 Les Hauts-de-Caux
Département
Seine-Maritime
Tarif

Les Hauts-de-Caux

Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée

Rue de l’Église Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-26 2026-09-27

Admirez les peintures de Rozenn Cordon-Renée au sein de l’église Sainte-Austreberthe de Veauville-lès-Baons.   .

Rue de l’Église Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 02 78  leshautsdecaux@orange.fr

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English : Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée

L’événement Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2026-08-21 par Yvetot Normandie Tourisme

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