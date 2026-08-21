Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée Les Hauts-de-Caux
samedi 12 septembre 2026 · Les Hauts-de-Caux
Informations pratiques
Les Hauts-de-Caux
Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée
Rue de l’Église Les Hauts-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-26 2026-09-27
Admirez les peintures de Rozenn Cordon-Renée au sein de l’église Sainte-Austreberthe de Veauville-lès-Baons. .
Rue de l’Église Les Hauts-de-Caux 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 02 78 leshautsdecaux@orange.fr
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English : Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée
L’événement Exposition des peintures de Rozenn Cordon-Renée Les Hauts-de-Caux a été mis à jour le 2026-08-21 par Yvetot Normandie Tourisme
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