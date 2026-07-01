Exposition « Des photographies aux Archives : pour quoi faire ? », Archives de Paris, Paris

Informations pratiques

Exposition « Des photographies aux Archives : pour quoi faire ? » 19 et 20 septembre Archives de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour commémorer le bicentenaire de la photographie, les Archives de Paris proposent, du 18 septembre au 24 décembre 2026, une exposition présentant les différents usages des photographies (XIXe-XXIe siècles) qu’elles conservent.

Dans les dossiers d’archives publiques, elles apportent preuve, témoignage et cohabitent avec des documents papier. Elles peuvent encore provenir de fonds photographiques d’origine privée, produites dans un but documentaire, touristique ou artistique. Cette exposition présentée dans le hall des Archives montre une trentaine de documents originaux accompagnés de panneaux explicatifs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées de l’exposition sont proposées aux visiteurs.

Archives de Paris 18 Boulevard Sérurier, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France +33187026565 https://archives.paris.fr Depuis plus de deux cents ans, les Archives de Paris collectent, inventorient, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents d’intérêt historique, concernant Paris ou l’ancien département de la Seine, qu’ils aient été produits par la préfecture, par les services de le Mairie de Paris, par les services déconcentrés de l’État ou par les établissements ayant une mission de service public.

Les Archives de Paris sont installées depuis 1990 dans un bâtiment spécialement construit par le cabinet d’architecture Henri et Bruno Gaudin. Il comporte 27 magasins de conservation de documents originaux majoritairement relatifs à l’histoire de la capitale, à la population et à l’urbanisme parisien des XIXe et XXe siècles. Il est également pourvu d’une salle de lecture de 60 places pour la consultation des originaux et de 33 places pour la consultation des archives microfilmées et numérisées. Métro : Lignes 11 et 3bis. Tramway : T3b – Porte des Lilas.

Exposition « Des photographies aux Archives : pour quoi faire ? »

© Parc de Belleville, 1995 © Gérard Faure – 57Fi / Archives de Paris