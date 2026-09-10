Exposition des photos du concours « patrimoine Vénéjanais entre hier et aujourd’hui », Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Vénéjan

Informations pratiques

Exposition des photos du concours « patrimoine Vénéjanais entre hier et aujourd’hui » 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean-Baptiste Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les plus belles photographies du patrimoine vénéjanais et votez pour votre cliché préféré.

Profitez également de votre visite pour admirer la chapelle romane Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XIIe siècle et inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. Elle conserve un remarquable décor intérieur, notamment des peintures du XIVe siècle représentant le Christ en majesté, saint Christophe et la Roue de la Fortune.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste Impasse de la chapelle, 30200 Venejan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/le-territoire/son-patrimoine Petite construction romane dont les fondations datent du XIe siècle, la chapelle Saint-Jean-Baptiste est délaissée à la fin du XVIIe siècle pour une nouvelle église paroissiale.

Redécouverte par Léon Alègre dans les années 1860, elle tombe à nouveau dans l’oubli au début du XXe siècle.

Et ce n’est qu’en 1969, qu’un comité de restauration est créé pour la sauver.

Suite à son inscription au titre des Monuments historiques en 1986, elle est restaurée et ouverte au public.

Venez découvrir cet édifice qui recèle des peintures murales du XIVe siècle. Parking à proximité.

Venez découvrir et voter pour les plus belles photos du patrimoine Vénéjanais

©mairiedevenejan