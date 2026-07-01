Exposition : des photos, pour partager vos souvenirs d’école, Faculté d’Éduction de Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : des photos, pour partager vos souvenirs d’école Samedi 19 septembre, 10h30 Faculté d’Éduction de Montpellier Hérault

Gratuit. Réservation possible par message au 04 67 61 83 56 (Cedrhe)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Des photos pour partager vos souvenirs d’école !

Vous avez sans doute conservé des souvenirs de vos années d’école à travers des photographies.

Les Amis de la Mémoire Pédagogique vous invitent à participer à une rencontre conviviale autour de ces images : photos officielles ou non officielles, cartes postales, photos pédagogiques, films fixes…

Autant de documents qui raconteront un passé scolaire toujours vivant dans les mémoires.

Comme à l’accoutumée, la matinée se terminera par un pot de bienvenue offert par la direction de l’établissement.

Faculté d’Éduction de Montpellier 2 place Marcel Godechot, 34070 Montpellier Montpellier 34090 Centre Hérault Occitanie 04 67 61 83 56 Depuis plus de 170 ans, le site actuel de la Faculté D’Education occupe un établissement qui a vus se succéder l’école normale d’instituteurs de l’Hérault, puis l’IUFM, enfin la FDE, soit autant de générations d’enseignants du primaire, et aussi du secondaire depuis les années 1960. Station de tram Philippidès. parc à vélos et à voitures sur demande

Des photos, pour partager vos souvenirs d’école !

©FDE INSPE U.MONTPELLIER