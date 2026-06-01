Exposition des sculptures de Christian Delacoux Atelier Delacoux Montaut
Exposition des sculptures de Christian Delacoux Atelier Delacoux Montaut mardi 30 juin 2026.
Montaut
Exposition des sculptures de Christian Delacoux
Atelier Delacoux 24 Rue Torte Montaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Exposition d’une centaine de sculptures en bois et bronze. .
Atelier Delacoux 24 Rue Torte Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 98 51 26 christian@delacoux.com
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English : Exposition des sculptures de Christian Delacoux
L’événement Exposition des sculptures de Christian Delacoux Montaut a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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