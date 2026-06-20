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Exposition des sculptures de Christian Delacoux Atelier Delacoux Montaut

Exposition des sculptures de Christian Delacoux Atelier Delacoux Montaut

Exposition des sculptures de Christian Delacoux Atelier Delacoux Montaut mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Atelier Delacoux
Adresse
24 Rue Torte
Ville
64800 Montaut
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Montaut

Exposition des sculptures de Christian Delacoux

Atelier Delacoux 24 Rue Torte Montaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Exposition d’une centaine de sculptures en bois et bronze.   .

Atelier Delacoux 24 Rue Torte Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 98 51 26  christian@delacoux.com

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English : Exposition des sculptures de Christian Delacoux

L’événement Exposition des sculptures de Christian Delacoux Montaut a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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