Exposition des sculptures de Christian Delacoux Atelier Delacoux Montaut mardi 28 juillet 2026.

Montaut

Exposition des sculptures de Christian Delacoux

Atelier Delacoux 24 Rue Torte Montaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Exposition d’une centaine de sculptures en bois et bronze. .

Atelier Delacoux 24 Rue Torte Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 98 51 26 christian@delacoux.com

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English : Exposition des sculptures de Christian Delacoux

L’événement Exposition des sculptures de Christian Delacoux Montaut a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay