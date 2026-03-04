Exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse », Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine, Rouen

Exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse » Samedi 23 mai, 18h00 Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine Seine-Maritime

Avant-dernier jour pour découvrir l’exposition « Dessiner Flaubert : Rochegrosse ».

« Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin » affirmait Gustave Flaubert en 1862, cet interdit est vite levé après son décès en 1880. Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), peintre d’histoire, dessinateur de talent, compte parmi les plus brillants illustrateurs des oeuvres de Flaubert, dont Salammbô et La Tentation de saint Antoine.

Musée Flaubert et d’histoire de la Médecine 51 Rue de Lecat, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie 0276303990 https://musees-rouen-normandie.fr/fr https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR Gustave Flaubert (1821-1880) est l’une des figures littéraires majeures du XIXe siècle. Il se distingue par la profondeur de ses analyses, son souci de réalisme, son regard lucide sur les comportements de ses contemporains comme dans « Madame Bovary » ou « L’Éducation sentimentale ». Flaubert est né dans ce pavillon de l’ancien hôtel-Dieu de Rouen et y a passé toute sa jeunesse avec “la même idée fixe, écrire”. L’univers médical qu’il côtoie pendant un quart de siècle, ce qui a durablement marqué sa personnalité et son œuvre. Onze salles de ce musée à la fois littéraire et scientifique sont visibles, dont la chambre natale de l’écrivain. T1-2-3 arrêt Pasteur, 5 min à pied de la place du Vieux-Marché, accroches-vélos devant le musée.

