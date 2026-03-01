EXPOSITION DESSINS DES ÉCOLES DE LANGOGNE Langogne

EXPOSITION DESSINS DES ÉCOLES DE LANGOGNE

11 Boulevard de Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date :

Début : 2026-03-26 09:00:00

fin : 2026-04-02 12:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Dans le cadre de la Foire Concours, les élèves des écoles de Langogne ont été invités à participer à un concours de dessins sur le thème les différentes filières du milieu agricole, les animaux, les insectes, les petites bêtes… .

Ces jolis dessins seront alors exposés à l’Office de Tourisme Langogne Margeride, à la Médiathèque du Haut-Allier et la Mairie de Langogne.

11 Boulevard de Gaulle Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38

English :

As part of the Foire Concours, Langogne schoolchildren have been invited to take part in a drawing competition on the theme of the different agricultural sectors, animals, insects, small animals… .

These beautiful drawings will then be exhibited at the Langogne Margeride Tourist Office, the Médiathèque du Haut-Allier and the Mairie de Langogne.

