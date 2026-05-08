Exposition « Destins transatlantiques : Cherbourg – Le Havre », Cité de la mer, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Exposition « Destins transatlantiques : Cherbourg – Le Havre » 19 et 20 septembre Cité de la mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre, les visiteurs pourront découvrir l’exposition « DESTINS TRANSATLANTIQUES : Cherbourg – Le Havre » en accès libre dans la Nef d’accueil.

Durant les années fastes des paquebots, deux grands ports normands, Cherbourg et Le Havre, sont les témoins des grandes traversées transatlantiques. L’exposition « DESTINS TRANSATLANTIQUES : Cherbourg – Le Havre » revient sur ce lien étroit entre les deux villes.

Cette découverte est articulée autour de panneaux explicatifs qui retraceront le récit transatlantique des deux ports normands.

Les visiteurs pourront admirer quelques objets emblématiques comme deux maquettes du Titanic et du Queen Mary et une sélection de documents d’époque.

Un livret de jeux sera disponible gratuitement pour permettre aux plus jeunes et aux curieux d’explorer cette page de notre histoire maritime de manière ludique.

Que vous soyez passionnés d’histoire ou simples curieux, profitez de ces Journées Européennes du Patrimoine pour marcher dans les pas des voyageurs d’antan et découvrir la richesse du passé transatlantique de notre territoire.

Cité de la mer Allee President Menut, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233202669 https://www.citedelamer.com Un projet de port en eau profonde et de gare maritime a été établi par l’ingénieur Minard. La gare maritime a été construite en béton armé à partir de 1928 par l’architecte René Levavasseur, en collaboration avec les ingénieurs Chalos et Fleury. Elle a été inaugurée en 1933 par le président de la République Albert Lebrun. La décoration intérieure, de style Art Déco, est due au ateliers de Marc Simon, avec des dallages en mosaïque fournis par Gentil et Boudet, céramistes à Boulogne-Billancourt. L’ensemble comporte deux grands bâtiments, le hall des transatlantiques et le hall des trains. Partiellement détruite par les Allemands en 1944, la gare a été restaurée entre 1948 et 1952 avant d’être désaffectée au cours des années 1970. Le hall des trains a une surface de 7 000 mètres carrés et un projet de Cité de la Mer est à l’étude pour sa réhabilitation et sa réutilisation. Le sous-marin Le Redoutable, lancé en 1967 par l’Arsenal de Cherbourg, a été présenté dans une darse créée à côté de l’ancienne gare.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre, les visiteurs pourront découvrir l’exposition « DESTINS TRANSATLANTIQUES : Cherbourg – Le Havre » en accès libre dans la Nef …