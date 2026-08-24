Exposition Dialogue entre Orient et Occident Cao Beian & Wen Mingxin Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Exposition Dialogue entre Orient et Occident Cao Beian & Wen Mingxin

Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-03

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-03

L’Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar aura l’honneur d’accueillir Cao Beian et Wen Mingxin, deux artistes confirmés, reconnus en Europe et en Chine, pour l’exposition Dialogue entre Orient et Occident

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Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

The Montélimar Franco-Chinese Exchange Association is honored to welcome Cao Beian and Wen Mingxin, two established artists recognized in both Europe and China, for the exhibition “Dialogue Between East and West”

L’événement Exposition Dialogue entre Orient et Occident Cao Beian & Wen Mingxin Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération