Exposition Dialogue entre Orient et Occident Cao Beian & Wen Mingxin Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar
samedi 3 octobre 2026 · Salle d'honneur de l'Hôtel de Ville · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition Dialogue entre Orient et Occident Cao Beian & Wen Mingxin
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-03
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-03
L’Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar aura l’honneur d’accueillir Cao Beian et Wen Mingxin, deux artistes confirmés, reconnus en Europe et en Chine, pour l’exposition Dialogue entre Orient et Occident
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Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
The Montélimar Franco-Chinese Exchange Association is honored to welcome Cao Beian and Wen Mingxin, two established artists recognized in both Europe and China, for the exhibition “Dialogue Between East and West”
L’événement Exposition Dialogue entre Orient et Occident Cao Beian & Wen Mingxin Montélimar a été mis à jour le 2026-08-24 par Montélimar Tourisme Agglomération
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