Exposition Eclats Espace Chabrillan Montélimar
samedi 29 août 2026 · Espace Chabrillan · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Exposition Eclats
Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Cette exposition réunit trois artistes Katia Ferrari, Ninon Millet-Barbé et Martic, autour d’une recherche commune sur la matière, la lumière et les jeux de reflets.
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Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
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English :
This exhibition brings together three artists—Katia Ferrari, Ninon Millet-Barbé, and Martic—around a shared exploration of materials, light, and the play of reflections.
L’événement Exposition Eclats Montélimar a été mis à jour le 2026-08-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
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