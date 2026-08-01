Exposition Eclats Espace Chabrillan Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Exposition Eclats

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Cette exposition réunit trois artistes Katia Ferrari, Ninon Millet-Barbé et Martic, autour d’une recherche commune sur la matière, la lumière et les jeux de reflets.

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Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

This exhibition brings together three artists—Katia Ferrari, Ninon Millet-Barbé, and Martic—around a shared exploration of materials, light, and the play of reflections.

L’événement Exposition Eclats Montélimar a été mis à jour le 2026-08-06 par Montélimar Tourisme Agglomération