Exposition : Disparition(s) !, Archives départementales de l’Hérault, Montpellier

Informations pratiques

Exposition : Disparition(s) ! 18 – 20 septembre Archives départementales de l’Hérault Hérault

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Embarquez pour un voyage dans le temps à la découverte d’un territoire héraultais en constante évolution.

À travers un dialogue photographique entre des clichés d’hier et d’aujourd’hui, cette exposition révèle les transformations de ses paysages, de ses villages et de son patrimoine.

Archives départementales de l’Hérault 907 Rue du Professeur Blayac, 34080 Montpellier, France Montpellier 34080 Mosson Hérault Occitanie 0467673771 http://pierresvives.herault.fr

Embarquez pour un voyage dans le temps à la découverte d’un territoire héraultais en constante évolution.

©département de l’Hérault