Exposition d’ouvrages anciens et actuels sur le filet et le port des coiffes Maison du Filet brodé Plouénan mardi 7 juillet 2026.

Plouénan

Exposition d’ouvrages anciens et actuels sur le filet et le port des coiffes

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-07

La maison du filet brodé présente de nombreux articles anciens : des coiffes, du linge de maison… Elle possède aussi toute une collection d’ouvrages très anciens dont des revues pour dames. Ces ouvrages sont présentés au public et sont le reflet de toute une époque.

7, 8 et 9 juillet/ 21 juillet/4,5 et 6 août/ 1, 2 et 3 septembre .

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71

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English :

L’événement Exposition d’ouvrages anciens et actuels sur le filet et le port des coiffes Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX