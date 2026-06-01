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Kermesse Plouénan

Kermesse Plouénan dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 16 Rue de Kerellon

Ville : 29420 Plouénan

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Plouénan

Kermesse

16 Rue de Kerellon Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’école Notre-Dame de Kerellon organise sa kermesse spectacle, défilé, repas, stands à lots, vente de fleurs et tombola. Venez nombreux partager une journée conviviale en famille !   .

16 Rue de Kerellon Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 50 51 

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English :

L’événement Kermesse Plouénan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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