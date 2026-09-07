Exposition « Du fossile au bourgeon, des dessins pour comprendre », Biome, Besançon

Informations pratiques

Exposition « Du fossile au bourgeon, des dessins pour comprendre » 19 et 20 septembre Biome Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous vous dévoilons une collection unique d’affiches dessinées, autrefois utilisées pour les cours à la faculté des sciences de Besançon. Ces grandes illustrations de botanique, zoologie et géologie racontent le vivant et son apprentissage. Inflorescences, coupes de l’écorce terrestre, diagramme d’une cellule…, étudier la nature, c’est apprendre à observer les détails !

À l’encre de Chine ou en couleurs, chaque planche suscite de multiples regards : celui du chercheur méticuleux, du curieux attentif ou du rêveur fasciné.

Remplacées par les diapositives, les projecteurs, l’informatique, nous redécouvrons ces planches scientifiques.

Supports pédagogiques ? Œuvres d’art ? Objets de patrimoine ? Retrouvez l’atmosphère de l’Institut des sciences naturelles, remontez le temps jusqu’en 1960 et venez vous faire une idée !

Dans la galerie de la Serre, le récit des 300 ans d’histoire du jardin botanique de la Ville de Besançon et de l’Université Marie et Louis Pasteur vous attend. Une histoire ponctuée de déménagements et de petits et grands changements dans la vocation de ce lieu qui se réinvente au BIOME.

Biome 16 route de Gray Besançon 25000 Observatoire Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://biome-besancon.umlp.fr/ https://www.instagram.com/biome.besancon/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Serre tropicale, parcelles botaniques, espace d’exposition et d’ateliers…

BIOME est un nouveau lieu de l’Université Marie et Louis Pasteur pour découvrir les sciences, rencontrer des chercheurs, s’immerger dans des environnements dépaysants… ou simplement se promener.

BIOME est ouvert aux scolaires, aux étudiants, aux personnels de l’Université et à tous les curieux, en semaine et le week-end : visites libres, accueil de groupes avec ateliers pédagogiques et visites botaniques.

Des événements ponctuels seront également organisés, tels que la Fête de la science ou les Rendez-vous aux jardins. En transports publics

– Ligne 7 : Palente Espace Industriel ↔ Campus, arrêt Papin, 3 minutes à pied

– Ligne L3 : Gare Viotte ↔ Campus Crous Université, arrêt IUT, 3 minutes à pied

En vélo

Des arceaux pour attacher les vélos sont disponibles près du bâtiment.

En voiture

Accessible en voiture via la route de Gray (D70).

Le stationnement est possible gratuitement sur place ou dans les rues adjacentes.

Nous vous dévoilons une collection unique d’affiches dessinées, autrefois utilisées pour les cours à la faculté des sciences de Besançon. Ces grandes illustrations de botanique, zoologie et géologie …

©midia14h / Virginie Amant