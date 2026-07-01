Exposition du Foyer Rural de Sainte Fortunade Aubazines
lundi 27 juillet 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Exposition du Foyer Rural de Sainte Fortunade
Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Vous pourrez y trouver des huiles, de l’acrylique, des pastels et de nombreuses aquarelles. Une douzaine de peintres composent cette section et depuis une quinzaine d’années l’exposition d’Aubazine clôture notre année .
Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 84 18 79
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English : Exposition du Foyer Rural de Sainte Fortunade
L’événement Exposition du Foyer Rural de Sainte Fortunade Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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