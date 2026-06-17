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Visite guidée du Canal des Moines Aubazines

Visite guidée du Canal des Moines Aubazines

Visite guidée du Canal des Moines Aubazines jeudi 16 juillet 2026.

Adresse
RDV devant Office de Tourisme
Ville
19190 Aubazines
Département
Corrèze
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
Gratuit

Aubazines

Visite guidée du Canal des Moines

RDV devant Office de Tourisme Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Un site exceptionnel creusé à même la roche par des moines ! Venez explorer ce canal spectaculaire à flanc de falaise et découvrir son ingénieux système hydraulique
Le retour de la visite se fait en autonomie. Prévoyez de bonnes chaussures et une bouteille d’eau !
Sur réservation   .

RDV devant Office de Tourisme Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00 

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English : Visite guidée du Canal des Moines

L’événement Visite guidée du Canal des Moines Aubazines a été mis à jour le 2026-06-21 par Corrèze Tourisme

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