Visite guidée du Canal des Moines Aubazines
Visite guidée du Canal des Moines Aubazines jeudi 16 juillet 2026.
Aubazines
Visite guidée du Canal des Moines
RDV devant Office de Tourisme Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Un site exceptionnel creusé à même la roche par des moines ! Venez explorer ce canal spectaculaire à flanc de falaise et découvrir son ingénieux système hydraulique
Le retour de la visite se fait en autonomie. Prévoyez de bonnes chaussures et une bouteille d’eau !
Sur réservation .
RDV devant Office de Tourisme Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00
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English : Visite guidée du Canal des Moines
L’événement Visite guidée du Canal des Moines Aubazines a été mis à jour le 2026-06-21 par Corrèze Tourisme
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