Aubazines

Visite guidée du Canal des Moines

RDV devant Office de Tourisme Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Un site exceptionnel creusé à même la roche par des moines ! Venez explorer ce canal spectaculaire à flanc de falaise et découvrir son ingénieux système hydraulique

Le retour de la visite se fait en autonomie. Prévoyez de bonnes chaussures et une bouteille d’eau !

Sur réservation .

RDV devant Office de Tourisme Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00

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English : Visite guidée du Canal des Moines

L’événement Visite guidée du Canal des Moines Aubazines a été mis à jour le 2026-06-21 par Corrèze Tourisme