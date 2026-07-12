AGENDA · Aubazines
Exposition du collectif Les 6 Ifs Aubazines
lundi 3 août 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Exposition du collectif Les 6 Ifs
Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 11:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition d’aquarelles de Bernard Crémon, de peintures acryliques de Raymond Cluzant et photographies de Jean-Michel Nuptia .
Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26
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English : Exposition du collectif Les 6 Ifs
L’événement Exposition du collectif Les 6 Ifs Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme
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