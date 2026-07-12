Informations pratiques

Aubazines

Exposition du collectif Les 6 Ifs

Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 11:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Exposition d’aquarelles de Bernard Crémon, de peintures acryliques de Raymond Cluzant et photographies de Jean-Michel Nuptia .

Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26

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English : Exposition du collectif Les 6 Ifs

L’événement Exposition du collectif Les 6 Ifs Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme