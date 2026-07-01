Informations pratiques

Aubazines

Concert Ava Corsica

Eglise abbatiale Aubazines Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Laissez-vous porter par la beauté et la puissance des chants corses. Entre polyphonies envoûtantes et mélodies empreintes d’émotion, ce concert vous invite à un voyage au cœur de l’âme de l’île de Beauté. Un moment de partage, d’authenticité et de tradition à ne pas manquer !

Présenté par le Comité de jumelage Aubazine Colmberg

Sur réservation .

Eglise abbatiale Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 07 66

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English : Concert Ava Corsica

L’événement Concert Ava Corsica Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme