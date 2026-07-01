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AGENDA · Aubazines

Concert Ava Corsica Aubazines

mercredi 22 juillet 2026 · Aubazines

Concert Ava Corsica Aubazines

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Eglise abbatiale
Ville
19190 Aubazines
Département
Corrèze
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Aubazines

Concert Ava Corsica

Eglise abbatiale Aubazines Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Laissez-vous porter par la beauté et la puissance des chants corses. Entre polyphonies envoûtantes et mélodies empreintes d’émotion, ce concert vous invite à un voyage au cœur de l’âme de l’île de Beauté. Un moment de partage, d’authenticité et de tradition à ne pas manquer !
Présenté par le Comité de jumelage Aubazine Colmberg
Sur réservation   .

Eglise abbatiale Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 07 66 

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English : Concert Ava Corsica

L’événement Concert Ava Corsica Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme

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