Concert Ava Corsica Aubazines
mercredi 22 juillet 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Concert Ava Corsica
Eglise abbatiale Aubazines Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Laissez-vous porter par la beauté et la puissance des chants corses. Entre polyphonies envoûtantes et mélodies empreintes d’émotion, ce concert vous invite à un voyage au cœur de l’âme de l’île de Beauté. Un moment de partage, d’authenticité et de tradition à ne pas manquer !
Présenté par le Comité de jumelage Aubazine Colmberg
Sur réservation .
Eglise abbatiale Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 02 07 66
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English : Concert Ava Corsica
L’événement Concert Ava Corsica Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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