Informations pratiques

Aubazines

Balade contée et musicale à Aubazine

place Léon Canard Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Laissez-vous guider au fil des ruelles d’Aubazine où histoires et musique se mêlent pour faire revivre le patrimoine autrement

En cas de pluie l’animation sera annulée. Pour votre confort prévoir une chaise pliante .

place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 06 05

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English : Balade contée et musicale à Aubazine

L’événement Balade contée et musicale à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme