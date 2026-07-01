Balade contée et musicale à Aubazine Aubazines
lundi 13 juillet 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Balade contée et musicale à Aubazine
place Léon Canard Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Laissez-vous guider au fil des ruelles d’Aubazine où histoires et musique se mêlent pour faire revivre le patrimoine autrement
En cas de pluie l’animation sera annulée. Pour votre confort prévoir une chaise pliante .
place Léon Canard Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 06 05
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English : Balade contée et musicale à Aubazine
L’événement Balade contée et musicale à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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