Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos place Léon Canard Aubazines
lundi 13 juillet 2026 · place Léon Canard · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos
place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Annie Nuptia, portraits et techniques mixtes, Danielle Fideropoulos, acryliques. .
place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26
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English : Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos
L’événement Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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