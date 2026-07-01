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Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos place Léon Canard Aubazines

lundi 13 juillet 2026 · place Léon Canard · Aubazines

Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos place Léon Canard Aubazines

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place Léon Canard
Adresse
Salle Bernadette Barrière
Ville
19190 Aubazines
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Aubazines

Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos

place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-19 13:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Annie Nuptia, portraits et techniques mixtes, Danielle Fideropoulos, acryliques.   .

place Léon Canard Salle Bernadette Barrière Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 71 26 

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English : Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos

L’événement Exposition couleurs et lumières d’Annie Nuptia et Danielle Fideropoulos Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme

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