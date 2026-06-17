Aubazines

Visite théâtralisée nocturne d’Aubazine

RDV devant Office de Tourisme Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Cet été, l’Abbaye d’Aubazine s’apprête à rompre son éternel silence. Armée d’une mystérieuse relique récemment découverte, une étonnante équipe d’archéologues vous propose de remonter le cours du temps. Au fil des ruelles et des pierres séculaires, moines facétieux, pèlerins égarés et figures locales reprennent vie sous vos yeux pour vous faire partager l’histoire du village comme vous ne l’avez jamais entendue.

Réservation obligatoire .

RDV devant Office de Tourisme Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00

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English : Visite théâtralisée nocturne d’Aubazine

L’événement Visite théâtralisée nocturne d’Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-06-26 par Corrèze Tourisme