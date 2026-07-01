Conférence historique XIIème siècle et Étienne d’Obazine Aubazines
vendredi 24 juillet 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Conférence historique XIIème siècle et Étienne d’Obazine
Salle Polyvalente Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dans une première partie sera développé le contexte historique de ce début du XIIème siècle, la féodalité née du déclin de l’Empire carolingien, le monachisme trait d’union entre l’Orient et l’Occident méditerranéens, la réforme grégorienne, la réforme cistercienne ; laquelle présentation sera assurée par le Père Elisée
Ensuite seront abordés les grands traits de caractère et la personnalité d’Etienne d’Obazine avec Noël Tassain .
Salle Polyvalente Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 33 14 74
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English : Conférence historique XIIème siècle et Étienne d’Obazine
L’événement Conférence historique XIIème siècle et Étienne d’Obazine Aubazines a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme
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