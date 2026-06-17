AGENDA · Aubazines
Vide-greniers à Aubazine Aubazines
dimanche 19 juillet 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Vide-greniers à Aubazine
Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Vide-greniers organisé à Aubazine. Buvette, grillades, frites et crêpes sur place Programme Journée entière. Vente d’objets d’occasion, restauration assurée par le comité des fêtes .
Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comite.aubazine@gmail.com
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English : Vide-greniers à Aubazine
L’événement Vide-greniers à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme
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