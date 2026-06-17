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AGENDA · Aubazines

Vide-greniers à Aubazine Aubazines

dimanche 19 juillet 2026 · Aubazines

Vide-greniers à Aubazine Aubazines

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
19190 Aubazines
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Aubazines

Vide-greniers à Aubazine

Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Vide-greniers organisé à Aubazine. Buvette, grillades, frites et crêpes sur place Programme Journée entière. Vente d’objets d’occasion, restauration assurée par le comité des fêtes   .

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   comite.aubazine@gmail.com

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English : Vide-greniers à Aubazine

L’événement Vide-greniers à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme

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