Informations pratiques

Aubazines

Vide-greniers à Aubazine

Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Vide-greniers organisé à Aubazine. Buvette, grillades, frites et crêpes sur place Programme Journée entière. Vente d’objets d’occasion, restauration assurée par le comité des fêtes .

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comite.aubazine@gmail.com

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English : Vide-greniers à Aubazine

L’événement Vide-greniers à Aubazine Aubazines a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme