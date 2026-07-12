Auberge Espagnole entre célibataires Aubazines
dimanche 2 août 2026 · Aubazines
Informations pratiques
Aubazines
Auberge Espagnole entre célibataires
Lac du Coiroux Aubazines Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Rencontres amicales et plus si affinités ! Bonne humeur et convivialité au rendez-vous. Alors venez passer un moment sympathique avec votre bonne humeur
Ramenez un plat à partager
Sur inscription .
Lac du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 40 26 82
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English : Auberge Espagnole entre célibataires
L’événement Auberge Espagnole entre célibataires Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme
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