Informations pratiques

Aubazines

Auberge Espagnole entre célibataires

Lac du Coiroux Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Rencontres amicales et plus si affinités ! Bonne humeur et convivialité au rendez-vous. Alors venez passer un moment sympathique avec votre bonne humeur

Ramenez un plat à partager

Sur inscription .

Lac du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 40 26 82

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English : Auberge Espagnole entre célibataires

L’événement Auberge Espagnole entre célibataires Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme