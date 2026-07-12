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Auberge Espagnole entre célibataires Aubazines

dimanche 2 août 2026 · Aubazines

Auberge Espagnole entre célibataires Aubazines

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Lac du Coiroux
Ville
19190 Aubazines
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Aubazines

Auberge Espagnole entre célibataires

Lac du Coiroux Aubazines Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Rencontres amicales et plus si affinités ! Bonne humeur et convivialité au rendez-vous. Alors venez passer un moment sympathique avec votre bonne humeur
Ramenez un plat à partager
Sur inscription   .

Lac du Coiroux Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 40 26 82 

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English : Auberge Espagnole entre célibataires

L’événement Auberge Espagnole entre célibataires Aubazines a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme

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